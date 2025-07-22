В Сумгайыте пассажирский автобус врезался в фонарный столб, есть пострадавшие

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского автобуса.

Как сообщает местное бюро Report, автобус марки "Isuzu", которым управлял местный житель 1986 года рождения Агиль Яшар оглу Амиров, столкнулся с фонарным столбом, расположенным посередине дороги. По предварительной версии, водитель не справился с управлением.

В результате аварии пострадали пассажиры автобуса — жители Сумгайыта Пюнхан Эхсан оглу Алиев (2005 г.р.) и Гёнча Мехман гызы Мустафаева (1995 г.р.), а также житель Абшеронского района Ходжахан Захид оглу Джалилов (1965 г.р.). Все трое с различными травмами были доставлены в больницу.

По факту ведется расследование.