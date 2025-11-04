В Сумгайыте обнаружены артиллерийские снаряды

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Происшествия
    • 04 ноября, 2025
    • 09:48
    В Сумгайыте обнаружены боеприпасы.

    Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), два 76-мм осколочно-фугасных снаряда ОФ-350 обнаружены на территории поселка Кимьячылар.

    Боеприпасы были вывезены с территории специалистами Службы спасения особого риска МЧС.

    В ходе дополнительного осмотра места и прилегающей территории других опасных и подозрительных предметов обнаружено не было.

    Sumqayıtda top mərmisi aşkarlanıb

