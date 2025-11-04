В Сумгайыте обнаружены артиллерийские снаряды
Происшествия
- 04 ноября, 2025
- 09:48
В Сумгайыте обнаружены боеприпасы.
Как сообщили Report в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), два 76-мм осколочно-фугасных снаряда ОФ-350 обнаружены на территории поселка Кимьячылар.
Боеприпасы были вывезены с территории специалистами Службы спасения особого риска МЧС.
В ходе дополнительного осмотра места и прилегающей территории других опасных и подозрительных предметов обнаружено не было.
В Сумгайыте обнаружены артиллерийские снаряды
Последние новости
10:03
Сборные Азербайджана по футзалу и волейболу начинают соревнования на ИсламиадеКомандные
09:59
Азербайджанская нефть подорожалаЭнергетика
09:55
Премьер РФ и лидер КНР в Пекине обсудили укрепление стратегического партнерстваДругие страны
09:48
Фото
Видео
В Сумгайыте обнаружены артиллерийские снарядыПроисшествия
09:41
Фото
Рамин Мамедов обсудил с духовенством в Ордубаде развитие религиозного просвещенияРелигия
09:34
Лига чемпионов УЕФА: Стартует 4-й тур общего этапаФутбол
09:16
Второе землетрясение произошло на Камчатке - ОБНОВЛЕНОДругие страны
09:16
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.11.2025)Финансы
09:03