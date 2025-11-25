Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    В Сумгайыте обнаружен автомат Калашникова

    Происшествия
    • 25 ноября, 2025
    • 09:27
    В Сумгайыте обнаружен автомат Калашникова

    В Сумгайыте обнаружено оружие.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, в 36-м микрорайоне обнаружены 1 автомат Калашникова и 2 патрона.

    По факту ведется расследование.

    автомат Сумгайыт
    Sumqayıtda "Kalaşnikov" avtomatı tapılıb

    Последние новости

    10:57

    Казахстан планирует закупить два контейнеровоза в Азербайджане для грузоперевозок на Каспии

    Другие
    10:57

    Бабек Гусейнов: Для поддержания продуктивности месторождений на Каспии необходимы новые технологии

    Энергетика
    10:52

    Аль-Мохаммед: Деловой совет Азербайджан-Катар откроет новые возможности для предпринимателей

    Бизнес
    10:51

    В Армении выявлен четвертый за год "колл-центр", занимавшийся кибермошенничеством

    В регионе
    10:51

    BCG: Нефтегазовой отрасли нужны 350 млрд долларов инвестиций ежегодно в ближайшие 25 лет

    Энергетика
    10:49

    МИД Азербайджана поздравил Боснию и Герцеговину с Национальным днем

    Внешняя политика
    10:42

    Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов Камчатки

    В регионе
    10:37

    Катар готов оказать всестороннюю поддержку азербайджанским предпринимателям

    Бизнес
    10:33

    Калиакпаров: Казахстан до конца года предоставит данные о расследовании крушения самолета AZAL

    В регионе
    Лента новостей