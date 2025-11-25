В Сумгайыте обнаружен автомат Калашникова
Происшествия
- 25 ноября, 2025
- 09:27
В Сумгайыте обнаружено оружие.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, в 36-м микрорайоне обнаружены 1 автомат Калашникова и 2 патрона.
По факту ведется расследование.
