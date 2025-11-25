Sumqayıtda "Kalaşnikov" avtomatı tapılıb
Hadisə
- 25 noyabr, 2025
- 09:16
Sumqayıt şəhərində "Kalaşnikov" avtomatı tapılıb.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin 36-cı məhəlləsində qeydə alınıb.
Ərazidən 1 ədəd "Kalaşnikov" markalı avtomat silahı və 2 ədəd patron aşkar olunub.
Faktla bağlı araşdırma aparılır.
