İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 Büdcə zərfi UEFA Çempionlar Liqası

    Sumqayıtda "Kalaşnikov" avtomatı tapılıb

    Hadisə
    • 25 noyabr, 2025
    • 09:16
    Sumqayıtda Kalaşnikov avtomatı tapılıb

    Sumqayıt şəhərində "Kalaşnikov" avtomatı tapılıb.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, hadisə şəhərin 36-cı məhəlləsində qeydə alınıb.

    Ərazidən 1 ədəd "Kalaşnikov" markalı avtomat silahı və 2 ədəd patron aşkar olunub.

    Faktla bağlı araşdırma aparılır.

    Sumqayıt “Kalaşnikov” avtomatı silah
    В Сумгайыте обнаружен автомат Калашникова

    Son xəbərlər

    10:43

    Azərbaycan XİN Bosniya və Herseqovinanı Milli Günü münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    10:42

    Naxçıvan Perinatal Mərkəzinin direktoru işdən azad edilib

    Daxili siyasət
    10:39

    Kaliakparov: Qazaxıstan ilin sonuna qədər AZAL təyyarəsinin qəzası ilə bağlı araşdırmanı təqdim edəcək

    Region
    10:37

    "Neokart" sahibləri "Black Friday"də 5% keşbek qazanacaq!

    Biznes
    10:36
    Foto

    Naxçıvanda əkinlərin bəyan olunması üçün fermerlərə səyyar xidmət göstərilir

    ASK
    10:35

    Babək Hüseynov: "Xəzərdəki yataqların məhsuldarlığını saxlamaq üçün yeni texnologiyaya ehtiyac var"

    Energetika
    10:31

    Azərbaycanlı futbolçu yenidən Qırğızıstan çempionatına qayıtmaq istəyir

    Futbol
    10:20
    Foto

    Bakıda Xəzər Texniki Konfransı və texnologiya sərgisi start götürüb

    Energetika
    10:10

    Azərbaycanın UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinə üzv seçilməsi diplomatiyanın daha bir uğurudur - RƏY

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti