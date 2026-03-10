İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Vüsal Nəsirli Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcək

    İnfrastruktur
    • 10 mart, 2026
    • 12:30
    Vüsal Nəsirli Naftalanda vətəndaşları qəbul edəcək

    Martın 18-də Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Vüsal Nəsirli Naftalan şəhərində vətəndaşları qəbul edəcək.

    Bu barədə "Report"a agentlikdən bildirilib.

    Məlumata əsasən, qəbulda Naftalan və Goranboy rayonunun sakinləri iştirak edə bilərlər.

    Vətəndaşlar 10-12 mart tarixlərində Agentliyə rəsmi şəkildə [email protected] elektron ünvanı və ya poçt vasitəsilə müraciət edərək, həmçinin (012) 599-79-75 Çağrı mərkəzi ilə əlaqə saxlayaraq qəbula yazıla bilərlər.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Vüsal Nəsirli Goranboy Vətəndaş qəbulu Naftalan şəhəri

    Son xəbərlər

    12:54

    Ötən həftə ən çox yağıntı Astaraya düşüb

    Ekologiya
    12:53

    Orta Dəhlizlə konteyner daşımaları 2029-cu ilə qədər 300 min TEU-ya qədər artırılacaq

    İnfrastruktur
    12:50

    Ermənistanın Xarici Kəşfiyyat Xidməti seçkilərə xarici müdaxilə barədə məlumat yayıb

    Region
    12:49

    Rəqabət orqanı Regional Su Meliorasiya Xidmətində araşdırma aparır

    Biznes
    12:49

    Lerikdə 20 kiloqram narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    12:40

    İsveç Ukraynada qadınların dəstəklənməsi üçün 7,8 milyon dollar vəsait ayırır

    Digər ölkələr
    12:37
    Foto

    Tanınmış güləşçilər Xırdalanda şagirdlərlə görüş keçirib

    Fərdi
    12:36

    Azərbaycanda 2 ayda vətəndaşlara geri qaytarılmış ƏDV-nin məbləği açıqlanıb

    Maliyyə
    12:33

    Ağsuda özünü dövlət qurumunun əməkdaşı kimi təqdim edərək dələduzluqda şübhəli bilinən qadın saxlanılıb

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti