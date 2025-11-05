Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Сумгайыте на свадьбе произошла трагедия

    Происшествия
    • 05 ноября, 2025
    • 22:44
    В Сумгайыте на свадьбе произошла трагедия

    На свадьбе в одном из домов торжеств, расположенном в 17-м микрорайоне Сумгайыта, произошла трагедия.

    Как сообщает местное бюро Report, Яралиев Алифлан Назар оглу (1955 года рождения) внезапно почувствовал себя плохо во время танца.

    Несмотря на попытки близких оказать ему помощь, спасти его не удалось.

    По факту происшествия начато расследование.

    Sumqayıtda toyda ölüm hadisəsi baş verib

