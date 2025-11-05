İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Sumqayıtda toyda ölüm hadisəsi baş verib

    Hadisə
    • 05 noyabr, 2025
    • 22:41
    Sumqayıtda toyda ölüm hadisəsi baş verib

    Sumqayıt şəhərinin 17-ci mikrorayonunda yerləşən şadlıq saraylarından birində faciəvi hadisə baş verib.

    "Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 1955-ci il təvəllüdlü Yarəliyev Əliflan Nəzər oğlu toy mərasimi zamanı oynayarkən qəfildən halı pisləşib.

    Yaxınları ona kömək göstərməyə çalışsalar da, Ə.Yarəliyevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.

    Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.

