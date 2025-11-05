Sumqayıtda toyda ölüm hadisəsi baş verib
Hadisə
- 05 noyabr, 2025
- 22:41
Sumqayıt şəhərinin 17-ci mikrorayonunda yerləşən şadlıq saraylarından birində faciəvi hadisə baş verib.
"Report"un yerli bürosu xəbər verir ki, 1955-ci il təvəllüdlü Yarəliyev Əliflan Nəzər oğlu toy mərasimi zamanı oynayarkən qəfildən halı pisləşib.
Yaxınları ona kömək göstərməyə çalışsalar da, Ə.Yarəliyevin həyatını xilas etmək mümkün olmayıb.
Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
23:39
Foto
Video
Çempionlar Liqası: "Qarabağ" "Çelsi" ilə oyunda növbəti xalını qazanıb – YENİLƏNİB-7Futbol
23:31
Tramp CAR-da keçiriləcək G20 sammitində iştirak etməyəcəkDigər ölkələr
23:20
"Abşeron Lions" FIBA Avropa Kubokunda Estoniya klubunu məğlub edibKomanda
23:12
"Sudan Həkimləri Şəbəkəsi": Əl-Faşerdəki qaçqın düşərgələrində vəziyyət pisləşirDigər ölkələr
22:56
Foto
Bakı Kitab Mərkəzində "Zəfər sevinci" adlı musiqili-ədəbi gecə keçirilibMədəniyyət siyasəti
22:52
Filippində "Kalmaegi" qasırğası qurbanlarının sayı 110 nəfəri keçibDigər ölkələr
22:49
Qazaxıstan buğdasının ilk pilot partiyası Azərbaycan vasitəsilə Ermənistana göndərilibİnfrastruktur
22:41
Sumqayıtda toyda ölüm hadisəsi baş veribHadisə
22:41