В Сумгайыте ссора между мужчинами закончилась откушенным ухом

В Сумгайыте в ходе конфликта между двумя мужчинами один из участников откусил ухо другому.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, ссора вспыхнула между жителем города 35-летним Нурланом Байрамовым и его знакомым по имени Заур.

Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой Байрамов откусил часть уха своего оппонента.

Для определения тяжести повреждений назначена соответствующая экспертиза.

Полиция принимает меры для задержания нападавшего.