В Сумгайыте ссора между мужчинами закончилась откушенным ухом
Происшествия
- 04 сентября, 2025
- 19:02
В Сумгайыте в ходе конфликта между двумя мужчинами один из участников откусил ухо другому.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, ссора вспыхнула между жителем города 35-летним Нурланом Байрамовым и его знакомым по имени Заур.
Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой Байрамов откусил часть уха своего оппонента.
Для определения тяжести повреждений назначена соответствующая экспертиза.
Полиция принимает меры для задержания нападавшего.
Последние новости
19:53
Фон дер Ляйен: Будущее Европы зависит от гарантий безопасности для УкраиныДругие страны
19:47
США усилили военное присутствие в Карибском мореДругие страны
19:36
Президент Финляндии: США и Европа рассмотрят санкции против российских нефти и газаДругие страны
19:17
Зеленский: Приглашение в Москву говорит о нежелании Путина встречатьсяДругие страны
19:09
Макрон подтвердил требование Трампа об отказе стран ЕС от российской нефтиДругие страны
19:02
В Сумгайыте ссора между мужчинами закончилась откушенным ухомПроисшествия
19:00
Зеленский обсудил с Трампом усиление давления на РоссиюДругие страны
19:00
Фарид Османов: ICPC в Баку открыл новые горизонты для будущих лидеров цифровой эпохиИКТ
18:53