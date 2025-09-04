Ильхам Алиев российско-украинская война Зангезурский коридор Казахстан
    В Сумгайыте ссора между мужчинами закончилась откушенным ухом

    Происшествия
    • 04 сентября, 2025
    • 19:02
    В Сумгайыте ссора между мужчинами закончилась откушенным ухом

    В Сумгайыте в ходе конфликта между двумя мужчинами один из участников откусил ухо другому.

    Как сообщает сумгайытское бюро Report, ссора вспыхнула между жителем города 35-летним Нурланом Байрамовым и его знакомым по имени Заур.

    Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой Байрамов откусил часть уха своего оппонента.

    Для определения тяжести повреждений назначена соответствующая экспертиза.

    Полиция принимает меры для задержания нападавшего.

    Сумгайыт конфликт травма
    Азербайджанская версия Азербайджанская версия
    Sumqayıtda tanışı kişinin qulağını dişləyərək qoparıb

    Лента новостей