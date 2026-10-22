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    В Казахстане подписали инвестиционные документы на $4,8 млрд

    В регионе
    • 22 октября, 2026
    • 12:33
    В Казахстане подписали инвестиционные документы на $4,8 млрд

    В казахстанском Шымкенте по итогам IX международного инвестиционного форума Kazakhstan Global Investment Roundtable подписаны 22 документа на общую сумму $4,8 млрд.

    Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на пресс-службу правительства Казахстана, форум объединил свыше 500 инвесторов и представителей бизнеса из более чем 40 стран. В мероприятии принял участие премьер-министр Олжас Бектенов.

    Среди подписанных документов - инвестиционные соглашения о строительстве ветровой электростанции мощностью 1 000 МВт с системой накопления энергии в Костанайской области стоимостью $730 млн, создании интеллектуальной системы контроля на автомобильных дорогах за $249,6 млн и строительстве завода стеклотары в Актобе за $150 млн.

    Кроме того, подписаны меморандумы о строительстве сети из 20 региональных инклюзивных школ и многофункционального терминала в порту Курык - по $1 млрд каждый. Другие документы предусматривают создание международного медицинского города стоимостью $650 млн и дата-центра мощностью 250 МВт за $500 млн.

    Выступая на форуме, Бектенов обозначил приоритетами обновление экономики, внедрение передовых технологий, создание новых производств и глубокую переработку сырья. По его словам, за последние пять лет Казахстан привлек более $100 млрд прямых иностранных инвестиций.

    Олжас Бектенов Шымкент Казахстан
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