Глава Минздрава Азербайджана принял участие во Всемирном саммите по благополучию детей

В Самарканде (Узбекистан) состоялся Всемирный саммит "Инвестиции в благополучие детей: к устойчивому и справедливому развитию будущих поколений" с участием министра здравоохранения Азербайджана Анара Байрамова и вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения, в саммите приняли участие более 600 делегатов из более чем 100 стран.

На мероприятии обсуждались вопросы охраны здоровья детей, их социального благополучия и развития, а также укрепления международного сотрудничества в области детской онкологии. В рамках саммита Лейла Алиева выступила на открытии II Международного конгресса по детской онкологии "От исцеления к качеству жизни".

На второй пленарной сессии, посвященной системам социальной защиты с учетом потребностей детей, Анар Байрамов рассказал о мерах, принимаемых в Азербайджане для охраны здоровья детей, раннего выявления заболеваний и совершенствования медицинских услуг.

По словам Байрамова, охрана здоровья детей имеет стратегическое значение для укрепления человеческого капитала и обеспечения устойчивого развития.

По итогам саммита планируется принять "Самаркандскую декларацию", которая определит приоритеты международного сотрудничества в области здоровья, социальной защиты и развития детей.