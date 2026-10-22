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    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Лига конференций УЕФА

    Глава Минздрава Азербайджана принял участие во Всемирном саммите по благополучию детей

    Здоровье
    • 22 октября, 2026
    • 12:34
    Глава Минздрава Азербайджана принял участие во Всемирном саммите по благополучию детей

    В Самарканде (Узбекистан) состоялся Всемирный саммит "Инвестиции в благополучие детей: к устойчивому и справедливому развитию будущих поколений" с участием министра здравоохранения Азербайджана Анара Байрамова и вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

    Как сообщили Report в Министерстве здравоохранения, в саммите приняли участие более 600 делегатов из более чем 100 стран.

    На мероприятии обсуждались вопросы охраны здоровья детей, их социального благополучия и развития, а также укрепления международного сотрудничества в области детской онкологии. В рамках саммита Лейла Алиева выступила на открытии II Международного конгресса по детской онкологии "От исцеления к качеству жизни".

    На второй пленарной сессии, посвященной системам социальной защиты с учетом потребностей детей, Анар Байрамов рассказал о мерах, принимаемых в Азербайджане для охраны здоровья детей, раннего выявления заболеваний и совершенствования медицинских услуг.

    По словам Байрамова, охрана здоровья детей имеет стратегическое значение для укрепления человеческого капитала и обеспечения устойчивого развития.

    По итогам саммита планируется принять "Самаркандскую декларацию", которая определит приоритеты международного сотрудничества в области здоровья, социальной защиты и развития детей.

    Глава Минздрава Азербайджана принял участие во Всемирном саммите по благополучию детей
    Глава Минздрава Азербайджана принял участие во Всемирном саммите по благополучию детей
    Глава Минздрава Азербайджана принял участие во Всемирном саммите по благополучию детей
    Глава Минздрава Азербайджана принял участие во Всемирном саммите по благополучию детей
    Лейла Алиева Анар Байрамов Фонд Гейдара Алиева Министерство здравоохранения Азербайджана
    Фото
    Anar Bayramov Özbəkistanda uşaqların rifahına həsr olunan Ümumdünya Sammitdə iştirak edib
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