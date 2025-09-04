İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan
    İlham Əliyev Əfqanıstanda zəlzələ Zəngəzur dəhlizi DÇ-2026 Qazaxıstan

    Sumqayıtda tanışı kişinin qulağını dişləyərək qoparıb

    Hadisə
    • 04 sentyabr, 2025
    • 18:43
    Sumqayıtda tanışı kişinin qulağını dişləyərək qoparıb

    Sumqayıtda tanışı kişinin qulağını dişləyərək qoparıb.

    "Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, şəhər sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Bayramov Nurlan Arif oğlu ilə tanışı arasında mübahisə zamanı dava düşüb. 

    Hadisə zamanı Nurlan Bayramov tanışı Zaur adlı şəxsin qulağını dişləyərək qoparıb. 

    Nəticədə zərərçəkən xəsarət alıb. 

    Əldə etdiyimiz məlumata görə, xəsarətlərin dərəcəsini müəyyən etmək üçün müvafiq ekspertizalar təyin olunub.

    Əməli törədən şəxsin saxlanılması istiqamətində tədbirlər görülür.

    Sumqayıt Bədbəxt hadisə
    Rus Versiası Rus Versiası
    В Сумгайыте ссора между мужчинами закончилась откушенным ухом

    Son xəbərlər

    19:48

    Zelenski Trampla Rusiyaya təzyiqləri artırmağı müzakirə edib

    Digər ölkələr
    19:44

    Azərbaycanın 3 cüdoçusu Avropa çempionatında fəxri kürsüyə qalxıb

    Fərdi
    19:39

    III MDB Oyunlarının Təşkilat Komitəsinin 3-cü iclası keçirilib

    Fərdi
    19:27

    Taleh Kazımov: "İstedadlar gələcək dəyişikliklərin hərəkətverici qüvvəsidir"

    İKT
    19:18

    Azərbaycan millisinin airbadminton üzrə Bakıdakı Avropa çempionatındakı rəqibləri müəyyənləşib

    Komanda
    19:10

    Makron Rusiyanın dialoqdan imtina edəcəyi halda sanksiyalarla bağlı xəbərdarlıq edib

    Digər ölkələr
    19:05

    İlon Mask Trampın IT şirkətlərinin rəhbərləri ilə görüşünə dəvət edilməyib

    Digər ölkələr
    18:55

    Makron: "Arzuedənlər koalisiyası"nın 26 ölkəsi Ukraynaya qoşun göndərməyə hazırdır

    Digər ölkələr
    18:47

    Tramp Avropadan Rusiya neftinin alışını dayandırmağı tələb edir

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti