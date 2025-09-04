Sumqayıtda tanışı kişinin qulağını dişləyərək qoparıb
Hadisə
- 04 sentyabr, 2025
- 18:43
Sumqayıtda tanışı kişinin qulağını dişləyərək qoparıb.
"Report"un yerli bürosu məlumat verir ki, şəhər sakini, 1990-cı il təvəllüdlü Bayramov Nurlan Arif oğlu ilə tanışı arasında mübahisə zamanı dava düşüb.
Hadisə zamanı Nurlan Bayramov tanışı Zaur adlı şəxsin qulağını dişləyərək qoparıb.
Nəticədə zərərçəkən xəsarət alıb.
Əldə etdiyimiz məlumata görə, xəsarətlərin dərəcəsini müəyyən etmək üçün müvafiq ekspertizalar təyin olunub.
Əməli törədən şəxsin saxlanılması istiqamətində tədbirlər görülür.
