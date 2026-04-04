В Сумгайыте мужчина получил ножевое ранение, подозревается его брат
Происшествия
- 04 апреля, 2026
- 00:52
В городе Сумгайыт произошел инцидент с применением холодного оружия.
Как передает местное бюро Report, происшествие зафиксировано в общежитии, расположенном в 17-м микрорайоне города.
По предварительным данным, в ходе возникшего между братьями конфликта Джафар Губадов нанес ножевое ранение своему брату Зяфяру Губадову.
Пострадавший был доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи, ему оказана необходимая медицинская помощь.
Подозреваемый в совершении инцидента Д.Губадов задержан сотрудниками полиции.
По данному факту проводится расследование.
