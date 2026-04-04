В Сумгайыте мужчина получил ножевое ранение, подозревается его брат

В городе Сумгайыт произошел инцидент с применением холодного оружия.

Как передает местное бюро Report, происшествие зафиксировано в общежитии, расположенном в 17-м микрорайоне города.

По предварительным данным, в ходе возникшего между братьями конфликта Джафар Губадов нанес ножевое ранение своему брату Зяфяру Губадову.

Пострадавший был доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи, ему оказана необходимая медицинская помощь.

Подозреваемый в совершении инцидента Д.Губадов задержан сотрудниками полиции.

По данному факту проводится расследование.