В Сумгайыте задержан подозреваемый в убийстве молодой женщины - ОБНОВЛЕНО

В Сумгайыте возбуждено уголовное дело в связи с убийством Мехрибан Агабалазаде 1995 года рождения. Об этом Report сообщили в Сумгайытской городской прокуратуре. Как отмечается, в ходе предварительного расследования установлены обоснованные подозрения в том, что Исмаил Рамазанов 1977 года рождения умышленно лишил жизни Мехрибан Агабалазаде. По данному факту Сумгайытской городской прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Азербайджана. Рамазанов задержан городской прокуратурой в качестве подозреваемого по делу.

11:58

В Сумгайыте муж убил жену, которая была младше него на 18 лет.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент произошел в поселке Гаджи Зейналабдин.

Житель Евлахского района Исмаил Рамазанов (1977 г.р.), в ходе ссоры нанес ножевые ранения своей супруге, Мехрибан Агабалазаде (1995 г.р.).

Получившая тяжелые ранения женщина скончалась на месте происшествия.

Рамазанов был задержан сотрудниками полиции и передан следствию.

По факту проводится расследование.