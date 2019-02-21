Количество раненых в ДТП в Сумгайыте превышает 30 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО - 3

Баку. 21 февраля. REPORT.AZ/ Число пострадавших в ДТП в Сумгайыте достигло 42 человек.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, пострадавшими являются:

Гарашова Кямаля

Сулейманов Ибрагим

Наджафова Ниса

Рустамова Гульнар

Бяйляров Яшар

Мамедова Гюльнара

Садыгова Тарана

Альярова Валида

Ибрагимзаде Мурад

Пашаев Вугар

Гасанов Вусал

Сулейманов Ниджат

Исмайлов Джейхун

Гулиева Минара

Велиев Абдул

Керимова Егяна

Агаева Егяна

Сафарбекова Рена

Мамедов Насрулла

Джалиева Улькяр

Алиева Нахида

Тахирова Нухбахар

Ализаде Рауф

Салимов Сархан

Исмаилов Эльбрус

Мехтиев Умид

Абдуллаев Агамир

Кетемова Зульфия

Микаилова Сахиля

Набиева Айнура

Эмиль Багиров

Рахимова Гюльнар

Садыгова Ильхама

Хазиева Светлана

Шамилов Низами

Мусаев Давуд

Идрис Аббасов

Хандене Ахадгызы

Начальник Сумгаитской городской полиции Нариман Иманов и глава исполнительной власти Сумгаита Закир Фараджов посетили раненых в больнице.

Согласно полученной информации, водителем автобуса является Джейхун Ахмедов.

***18:50

Сумгайыт. 21 февраля. REPORT.AZ/ Число пострадавших в ДТП в Сумгайыте превышает 30 человек.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, авария произошла на пересечении улиц Машади Азизбекова и Низами.

Маршрутный автобус №30 сначала врезался в автомобиль марки "Toyota Prado", а затем в здание.

По факту ведется расследование.

*** 18:18

Сумгайыт. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте произошло ДТП.

Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, потеряв управление за рулем, водитель пассажирского автобуса №30 съехал с дороги и врезался в жилое здание.

В результате ДТП пострадали более 20 пассажиров.

Раненые доставлены в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

*** 18:07

Сумгайыт. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте произошло тяжелое ДТП.

Как сообщает Report, инцидент отмечен в 16-ом квартале.

Маршрутный автобус №30 врезался в здание. Есть пострадавшие.

По факту ведется расследование.