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    В Сумгайыте изнасилована и убита женщина - ПОДРОБНОСТИ

    По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Стали известны подробности убийства, произошедшего в городе Сумгайыте.

    Как сообщает Report, Фаттах Нуриев 1988 г.р. в тупике на одной из улиц изнасиловал Севду Байрамову 1982 г.р. В этот момент женщина закричала. Насильник, для того чтобы ее не услышали окружающие, закрыл ей рот и нос рукой. В этот момент С. Байрамова умерла от удушья. Сбежавшего с места преступления Ф. Нуриева задержала полиция.

    По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование.

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