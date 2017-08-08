В Сумгайыте изнасилована и убита женщина - ПОДРОБНОСТИ

Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Стали известны подробности убийства, произошедшего в городе Сумгайыте.

Как сообщает Report, Фаттах Нуриев 1988 г.р. в тупике на одной из улиц изнасиловал Севду Байрамову 1982 г.р. В этот момент женщина закричала. Насильник, для того чтобы ее не услышали окружающие, закрыл ей рот и нос рукой. В этот момент С. Байрамова умерла от удушья. Сбежавшего с места преступления Ф. Нуриева задержала полиция.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело. Продолжается расследование.