В Сумгайыте девушка выпала с пятого этажа - ОБНОВЛЕНО

Сумгайыт. 27 апреля. REPORT.AZ/ Стало известно имя молодой женщины, выпавшей с пятого этажа в Сумгайыте.
Как сообщает местное бюро Report, это жительница города Наргиз Джаннат гызы Гасымова 1991 г.р.
Ее состояние оценивается как тяжелое.
***16:08
Сумгайыт. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте молодая женщина выпала с 5-го этажа.
Как сообщает местное бюро Report, происшествие было зарегистрировано на улице Сюльх.
Девушка лет 20-25, имя которой пока неизвестно, выпала с 5-го этажа жилого здания.
Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в Больницу скорой медицинской помощи города Сумгайыт.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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