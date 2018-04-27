В Сумгайыте девушка выпала с пятого этажа - ОБНОВЛЕНО

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Сумгайыт. 27 апреля. REPORT.AZ/ Стало известно имя молодой женщины, выпавшей с пятого этажа в Сумгайыте.

Как сообщает местное бюро Report, это жительница города Наргиз Джаннат гызы Гасымова 1991 г.р.

Ее состояние оценивается как тяжелое.

***16:08

Сумгайыт. 27 апреля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте молодая женщина выпала с 5-го этажа.

Как сообщает местное бюро Report, происшествие было зарегистрировано на улице Сюльх.

Девушка лет 20-25, имя которой пока неизвестно, выпала с 5-го этажа жилого здания.

Пострадавшая в тяжелом состоянии была доставлена в Больницу скорой медицинской помощи города Сумгайыт.

По факту ведется расследование.