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    В Сумгайыте автомобиль сбил 5-летнего ребенка, водитель сбежал с места происшествия

    Сбежавший с места происшествия водитель был задержан

    Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайыте автомобиль сбил 5-летнего ребенка, водитель сбежал с места происшествия.

    Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Самеда Вургуна.

    Мухаммед Алекберли 2012 г.р. был сбит неизвестным автомобилем при попытке перейти дорогу. Ребенок был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении ДТП житель города Вугар Искандеров, управлявший автомобилем марки "ВАЗ-21124".

    По факту проводится расследование.

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