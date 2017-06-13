Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайыте автомобиль сбил 5-летнего ребенка, водитель сбежал с места происшествия.

Как сообщает Report, инцидент произошел на улице Самеда Вургуна.

Мухаммед Алекберли 2012 г.р. был сбит неизвестным автомобилем при попытке перейти дорогу. Ребенок был госпитализирован с травмами различной степени тяжести.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции, был задержан подозреваемый в совершении ДТП житель города Вугар Искандеров, управлявший автомобилем марки "ВАЗ-21124".

По факту проводится расследование.