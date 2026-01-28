В Сумгайыте 71-летний мужчина умер, отравившись угарным газом
Происшествия
- 28 января, 2026
- 08:34
В поселке Гаджи Зейналабдин Сумгайыта 71-летний мужчина скончался от удушья угарным газом.
Как сообщает местное бюро Report, Бахышев Албахыш Гардашбек оглу (1955 г.р.) скончался, предварительно отравившись угарным газом по месту жительства.
По факту профильные ведомства проводят расследование.
