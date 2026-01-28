Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Сумгайыте 71-летний мужчина умер, отравившись угарным газом

    Происшествия
    • 28 января, 2026
    • 08:34
    В Сумгайыте 71-летний мужчина умер, отравившись угарным газом

    В поселке Гаджи Зейналабдин Сумгайыта 71-летний мужчина скончался от удушья угарным газом.

    Как сообщает местное бюро Report, Бахышев Албахыш Гардашбек оглу (1955 г.р.) скончался, предварительно отравившись угарным газом по месту жительства.

    По факту профильные ведомства проводят расследование.

    отравление угарным газом Сумгайыт
    Hacı Zeynalabdin qəsəbəsində 71 yaşlı kişi dəm qazından boğularaq ölüb

