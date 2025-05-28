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В Сумгайыте 23-летняя женщина родила дома мертвого ребенка

В Сумгайыте 23-летняя женщина родила дома мертвого ребенка 14:32
Происшествия
28 мая 2025 г. 15:10
В Сумгайыте 23-летняя женщина родила дома мертвого ребенка

В Сумгайыте 23-летняя женщина родила дома мертвого ребенка.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, жительница Сумгайыта Салимова Севиль (2002 г.р.) на 30-й неделе беременности родила без медицинского наблюдения.

В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что вызов в службу скорой медицинской помощи поступил вчера утром из поселка Джейранбатан.

Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи зафиксировала мертворождение. Отмечается, что у женщины были преждевременные роды.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda 23 yaşlı qadın evdə doğuş edib, körpəsi ölüb

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