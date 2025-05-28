В Сумгайыте 23-летняя женщина родила дома мертвого ребенка.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, жительница Сумгайыта Салимова Севиль (2002 г.р.) на 30-й неделе беременности родила без медицинского наблюдения.
В Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи сообщили, что вызов в службу скорой медицинской помощи поступил вчера утром из поселка Джейранбатан.
Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи зафиксировала мертворождение. Отмечается, что у женщины были преждевременные роды.
По факту ведется расследование.