В Сумгайыте 22-летний парень получил ножевое ранение

Как передает Report, инцидент был зафиксирован в одном из магазинов сотовой связи, расположенном в 2-м микрорайоне города.

По информации, продавец магазина, Агил Салим оглу Гусейнов 2003 года рождения, был ранен ножом в шею неизвестным лицом. Пострадавший был оперативно доставлен в больницу.

В Сумгайытском медицинском центре сообщили, что примерно в 21:30 в приемное отделение скорой медицинской помощи был доставлен мужчина с проникающим ножевым ранением шеи. Его состояние оценивается как средней тяжести, лечение продолжается в реанимационном отделении.

В Пресс-службе МВД сообщили, что личность подозреваемого в совершении преступления была установлена, им оказался 33-летний Р.Мамедов. Он задержан сотрудниками полиции.

По факту ведется расследование.