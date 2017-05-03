В Сумгайыте задержаны лица, укравшие счетчики на воду и детали тормозной системы лифта

© DİN

Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Органы внутренних дел в Сумгайыте в очередной раз провели успешные оперативно-розыскные мероприятия, направленные на предотвращение фактов хищения оборудования и установок, обеспечивающих население водой и электричеством, и разоблачение лиц, совершивших эти преступления.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудников уголовного розыска Управления полиции г.Сумгайыт были задержаны жители поселка Джорат Сенан Сулейманлы, его брат Кянан и Фаиг Байрамлы. По итогам проведенных мероприятий было установлено, что на территории города задержанные в период с января по апрель этого года похитили счетчики на воду из более 50-ти квартир.

Отметим, что члены группировки только за одну ночь похитили счетчики на воду 21 квартиры в многоквартирном доме в 13-ом микрорайоне.

В продолжении проведения оперативных мероприятий в полицейский участок для дачи показаний был доставлен житель города Сумгайыт Алисафа Гурбанов, владелец пункта приема металлолома, куда задержанные сдавали в целях продажи украденные медь и латунь.

В ходе проведенных дополнительных мер было установлено, что задержанные также украли из лифтов жилых домов в городе Сумгайыт около 70 деталей тормозной системы.

Задержанные признались, что совершили кражу из лифтов с целью добыть цветной металл с последующей его продажей.

По факту в Управлении полиции г.Сумгайыт по соответствующим статьям УК начато уголовное дело, ведется расследование, оперативно-розыскные мероприятия продолжаются.

Владельцы пунктов приема металлолома были предупреждены об ответственности за осуществление приема цветного металла, добытого путем кражи. Их призвали информировать по телефону горячей линии "102" о таких случаях. В противном случае в отношении владельцев пунктов приема металлолома будут приняты меры в соответствии с законом.