Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ

    В суде вновь представлены доказательства того, что приказ о ракетных ударах по Гяндже был отдан руководством Армении

    Происшествия
    • 06 октября, 2025
    • 20:46
    В суде вновь представлены доказательства того, что приказ о ракетных ударах по Гяндже был отдан руководством Армении

    В Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц. Они обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других тяжких преступлениях в ходе военной агрессии Армении против Азербайджана.

    Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова) каждому обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

    В заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    Судебный процесс продолжился оглашением документов по уголовным делам.

    Сначала были зачитаны документы о ракетных ударах по городу Гяндже во время 44-дневной Отечественной войны в 2020 году.

    суд над армянами Бакинский военный суд ракетные удары по Гяндже
    Фото
    Gəncənin raket atəşinə tutulması əmrinin Ermənistan rəhbərliyi tərəfindən verildiyi məhkəmədə növbəti dəfə təsdiqlənib
    Фото
    Court once again confirms that order to fire ballistic missiles on Ganja was issued by Armenian leadership

    Последние новости

    21:12

    Лула да Силва обсудил с Трампом пошлины на бразильские товары

    Другие страны
    20:53

    Министр обороны Франции объявил о своей отставке

    Другие страны
    20:50

    Шмыгаль: Украина получит от Словакии машины разминирования Bozena

    Другие страны
    20:46
    Фото

    В суде вновь представлены доказательства того, что приказ о ракетных ударах по Гяндже был отдан руководством Армении

    Происшествия
    20:35

    Словакия готовит новый пакет военной помощи для Украины

    Другие страны
    20:20

    Хакан Фидан: Проведение 12-го Саммита ОТГ в Габале вызывает гордость

    Внешняя политика
    20:17

    Макрон поручил Лекорню провести переговоры о новом правительстве до 8 октября

    Другие страны
    20:02

    Иллинойс и Чикаго подали в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии

    Другие страны
    19:59

    Урсула фон дер Ляйен: Европе нужно единство для преодоления вызовов

    Другие страны
    Лента новостей