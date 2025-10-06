В суде вновь представлены доказательства того, что приказ о ракетных ударах по Гяндже был отдан руководством Армении

В Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц. Они обвиняются в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате и удержании власти и других тяжких преступлениях в ходе военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова) каждому обвиняемому был предоставлен переводчик на язык, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

В заседании принимали участие обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судебный процесс продолжился оглашением документов по уголовным делам.

Сначала были зачитаны документы о ракетных ударах по городу Гяндже во время 44-дневной Отечественной войны в 2020 году.