    • 13 октября, 2025
    • 14:17
    В суде представлены приказы ВС Армении касательно оккупированных территорий Азербайджана

    В Бакинском военном суде продолжается судебный процесс по уголовному делу, в котором обвиняются граждане Армении, с оглашением документов.

    Как сообщает Report, в суде были представлены различные документы, включая ряд секретных документов, принадлежащих ВС Армении. Фотографии каждого из этих документов также были продемонстрированы в суде. Документы доказывают, что различным структурам ВС Армении, а также "армии" самопровозглашенного образования (крупнейшему вооруженному формированию армянских вооруженных сил - ред.) были даны различные военные задания для исполнения на ранее оккупированных территориях Азербайджана.

    Например, из секретного приказа - боевого задания начальника Генерального штаба ВС Армении, генерал-полковника Юрия Хачатурова от 4 мая 2016 года, No 0119, видно, что "командиру армии" самопровозглашенного образования было приказано оснастить почвенным слоем противотанковые рвы и траншеи "6-го оборонительного района" и использовать их в качестве промежуточных окопов и оборонительной линии, обязательно соединить и объединить противотанковые рвы и траншеи "9-го оборонительного района", а также замаскировать средства в боевом порядке.

    В суде также был раскрыт и продемонстрирован совместный секретный приказ - боевое задание начальника Генерального штаба ВС Армении, генерал-лейтенанта Мовсеса Акопяна и начальника Управления разведки Генерального штаба вооруженных сил, полковника В. Саргсяна, составленный в Ереване 24 декабря 2016 года, No 016. Из секретного документа следует, что было поручено организовать поездку рабочей группы 24-го Специального назначения Отдельного радиотехнического полка по маршруту Ереван-Ханкенди-Агдере-Суговушан-Ханкенди-Ереван 10-14 января 2017 года с целью изучения территории в северо-восточном направлении и выбора района позиций подразделений радиоэлектронной разведки (РЭР) "армии" самопровозглашенного образования, а контроль за исполнением этого приказа был поручен начальнику Управления разведки Генерального штаба ВС Армении.

    Отметим, что продолжается суд над гражданами Республики Армения, обвиняемыми в совершении преступлений против мира и человечности в результате военной агрессии Армении; военных преступлениях, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и обычаев войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, ее насильственном удержании и многочисленных других преступлениях.

