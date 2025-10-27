В суде оглашены очередные показания азербайджанцев, подвергшихся пыткам в армянском плену

В Бакинском военном суде 27 октября состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных и других преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (резервный судья – Гюнель Самедова) каждый из обвиняемых был обеспечен переводчиком на язык, которым владеет, а также адвокатами для защиты.

В судебном заседании принимали участие обвиняемые лица, их адвокаты, часть потерпевших лиц, правопреемники и представители потерпевших, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

На судебном заседании были оглашены показания потерпевших и их законных наследников.

Новость дополняется