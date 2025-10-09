Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    В суде оглашены документы об участии наемников в военных операциях Армении против Азербайджана

    Происшествия
    • 09 октября, 2025
    • 20:33
    В суде оглашены документы об участии наемников в военных операциях Армении против Азербайджана

    В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил ведения войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

    Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова) каждому из обвиняемых были предоставлены переводчики на язык, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

    На заседании присутствовали обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    Вначале судебного процесса были оглашены документы о наемниках, привлеченных к военным операциям Армении против Азербайджана.

    Новость дополняется...

    Бакинский военный суд суд над армянами
    Фото
    Azərbaycana qarşı hərbi əməliyyatlarda muzdluların iştirakı barədə sənədlər məhkəmədə elan olunub

    Последние новости

    21:01
    Фото

    В Анкаре состоялась встреча министров обороны Турции, Азербайджана и Грузии - ОБНОВЛЕНО-2

    В регионе
    21:00

    В Душанбе начало работу заседание Совета министров иностранных дел стран СНГ

    В регионе
    20:59

    Джейхун Байрамов встретился с главой МИД Таджикистана

    Внешняя политика
    20:54

    Минобороны Грузии: Приоритет для Тбилиси, Анкары и Баку - сохранять региональную стабильность

    В регионе
    20:48

    Яшар Гюлер: Сотрудничество Турции, Азербайджана и Грузии вносит значительный вклад в мир и стабильность на Кавказе

    В регионе
    20:33
    Фото

    В суде оглашены документы об участии наемников в военных операциях Армении против Азербайджана

    Происшествия
    20:20

    Закир Гасанов: Парафирование мирного соглашения между Баку и Ереваном является важным шагом для мира в регионе

    Внешняя политика
    20:19

    МЧС обратилось к населению в связи с ветреной погодой

    Экология
    19:51
    Фото
    Видео

    Делегация Высшего национального университета обороны Ирана посетила Азербайджан

    Армия
    Лента новостей