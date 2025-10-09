В суде оглашены документы об участии наемников в военных операциях Армении против Азербайджана

В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовным делам в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил ведения войны, а также терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном удержании власти и других многочисленных преступлениях в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева в составе Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова) каждому из обвиняемых были предоставлены переводчики на язык, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

На заседании присутствовали обвиняемые лица, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Вначале судебного процесса были оглашены документы о наемниках, привлеченных к военным операциям Армении против Азербайджана.

