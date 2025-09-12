Ильхам Алиев Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша Великое возвращение
    В суде оглашены документы об убийстве армянами азербайджанских заложников

    Происшествия
    • 12 сентября, 2025
    • 16:28
    В Бакинском военном суде проходит очередное заседание по уголовному делу в отношении граждан Армении, обвиняемых в военных преступлениях против Азербайджана.

    Как сообщает Report, на процессе 12 сентября были оглашен ряд документов. 

    Один из документов касался факта нападения на автобус, следовавший по дороге Ходжавенд-Гарадаглы, 12 января 1991 года. Автобус, управляемый жителем Ходжавендского района Рагимов Камалом Бахыш оглу, с 25-30 пассажирами из села Ходжавенд в салоне, был обстрелян армянами из огнестрельного оружия разного калибра на 6-м км дороги Ходжавенд-Киш-Гарадаглы.

    Другой документ касался факта убийства Назаровой Фараны Нариман гызы 28 января 1991 года, убитой из огнестрельного оружия в селе Ходжавенд.

    В очередном документе говорилось, что 29 января 1991 года житель того же села, ученик 7-го класса Мамедов Азер Испендияр оглу был ранен в живот в результате обстрела со стороны города Ходжавенд, когда играл со сверстниками на улице.

    В другом документе говорилось, что 15 февраля 1991 года Набиев Джамал Аббасали оглу был застрелен с расстояния 40-50 м на горной дороге на перевале у села Бузлуг.

    Еще один документ был связан с фактом обстрела автобуса взрывными устройствами и автоматическим оружием 24 февраля 1991 года на 99-м км автодороги Евлах-Лачын в восточной части города Ханкенди. Автобусом управлял водитель Шушинского автотранспортного предприятия З.Ч. Алиев. Несколько мирных жителей получили ранения различной степени тяжести, а автобус был выведен из строя.

    Также был оглашен документ об убийстве сотрудника Агдамского районного управления полиции Мурадова Горхмаза Мурад оглу, взятого в заложники армянами 25 февраля 1991 года и убитого на следующий день из огнестрельного оружия в селе Гаджилы (Хаслы) Ходжавендского района.

