В суде обнародованы документы о привлечении Арменией наемников для войны с Азербайджаном

В Бакинском военном суде 9 октября продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу, в котором обвиняются граждане Республики Армения.

Как сообщает Report, на судебном заседании были обнародованы документы об участии наемников в военных действиях против Азербайджана.

В частности, были зачитаны выдержки из секретных писем, поступивших в суд от различных государственных органов Азербайджана.

Согласно документу от 24 октября 2020 года, Армения во время 44-дневной войны прилагала серьезные усилия по вербовке иностранных граждан в армянские вооруженные силы на оккупированных территориях Азербайджана с целью компенсировать потери, понесенные в боях.

Правительство Армении и армянские диаспорские организации в третьих странах призвали представителей армянской общины срочно присоединиться к боям, проходившим в то время на оккупированных территориях Азербайджана. За рубежом были также организованы специальные кампании по продаже билетов и определены пункты сбора.

Согласно другому документу, во время 44-дневной войны в боевых действиях против Азербайджана в Гадрутском и Джебраильском районах в составе вооруженных сил Армении участвовал гражданин Франции Артур Ованнисян из Марселя.

Согласно следующему документу, в связи с преступными действиями, совершенными на территории Азербайджана, возбуждено уголовное дело в отношении члена террористической организации ASALA Жильбера Минасяна и возглавляемой им группы из 15 человек, имевших военный опыт.

В документах отмечается, что в боевых действиях на оккупированных Арменией территориях Азербайджана участвовали иностранные боевики-террористы из Франции, США, Сирии, Российской Федерации, Сирии, Российской Федерации, Испании, Канады, Греции, Ливана, стран Ближнего Востока и Латинской Америки и других стран, а также VoMA (военный учебный центр в Ереване), ASALA и других террористических организаций.