Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность

    В суде обнародованы документы о привлечении Арменией наемников для войны с Азербайджаном

    Происшествия
    • 09 октября, 2025
    • 14:49
    В суде обнародованы документы о привлечении Арменией наемников для войны с Азербайджаном

    В Бакинском военном суде 9 октября продолжилось судебное разбирательство по уголовному делу, в котором обвиняются граждане Республики Армения.

    Как сообщает Report, на судебном заседании были обнародованы документы об участии наемников в военных действиях против Азербайджана.

    В частности, были зачитаны выдержки из секретных писем, поступивших в суд от различных государственных органов Азербайджана.

    Согласно документу от 24 октября 2020 года, Армения во время 44-дневной войны прилагала серьезные усилия по вербовке иностранных граждан в армянские вооруженные силы на оккупированных территориях Азербайджана с целью компенсировать потери, понесенные в боях.

    Правительство Армении и армянские диаспорские организации в третьих странах призвали представителей армянской общины срочно присоединиться к боям, проходившим в то время на оккупированных территориях Азербайджана. За рубежом были также организованы специальные кампании по продаже билетов и определены пункты сбора.

    Согласно другому документу, во время 44-дневной войны в боевых действиях против Азербайджана в Гадрутском и Джебраильском районах в составе вооруженных сил Армении участвовал гражданин Франции Артур Ованнисян из Марселя.

    Согласно следующему документу, в связи с преступными действиями, совершенными на территории Азербайджана, возбуждено уголовное дело в отношении члена террористической организации ASALA Жильбера Минасяна и возглавляемой им группы из 15 человек, имевших военный опыт.

    В документах отмечается, что в боевых действиях на оккупированных Арменией территориях Азербайджана участвовали иностранные боевики-террористы из Франции, США, Сирии, Российской Федерации, Сирии, Российской Федерации, Испании, Канады, Греции, Ливана, стран Ближнего Востока и Латинской Америки и других стран, а также VoMA (военный учебный центр в Ереване), ASALA и других террористических организаций.

    Бакинский военный суд суд над гражданами Армении документы
    Ermənistanın muzdlu döyüşçülər cəlb etməsi ilə bağlı sənədlər məhkəmədə elan olunub

    Последние новости

    15:01

    В Азербайджане закон о защите персональных данных обновляется

    ИКТ
    15:00

    МВД: Устаревшее программное обеспечение становится причиной большинства кибератак

    ИКТ
    14:51

    Азербайджан создает единую информсистему в сфере коммунальных услуг

    ИКТ
    14:49

    В суде обнародованы документы о привлечении Арменией наемников для войны с Азербайджаном

    Происшествия
    14:48

    Костанян: Ереван позитивно оценивает динамику взаимодействия с Баку после Вашингтонского саммита

    В регионе
    14:46

    Нурия Мамедова: В учреждениях психиатрического и наркологического профиля сохраняются кадровые проблемы

    Социальная защита
    14:44

    США закупят у Финляндии ледоколы для Береговой охраны

    Другие страны
    14:39

    Скончалась народная артистка Амина Юсифгызы

    Искусство
    14:26

    Таджикистан и Россия договорились укреплять стратегическое партнерство

    Другие страны
    Лента новостей