В суде над туристами, снявшими неэтичное видео на Аллее шехидов, свидетели дали показания

В Сабаильском районном суде на заседании по уголовному делу граждан Саудовской Аравии Альзамана Махди Али, Альгабра Мохаммада Хуссейна и Альгабра Махди Мохаммада, снявших и опубликовавших в соцсетях неэтичные видео на Аллее шехидов в Баку, дали показания потерпевший и свидетели.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Азера Тагиева потерпевший Рухан Гусейнов сообщил, что его брат стал шехидом в Первой Карабахской войне и похоронен на Аллее шехидов:

"О происшествии мне сообщили по телефону. Я подаю жалобу на обвиняемых и требую их ареста".

Свидетель Кямаля Садыхова, работающая уборщицей в парке рядом с Аллеей шехидов, в своих показаниях отметила:

"С Аллеи шехидов доносились звуки. Когда я подошла ближе, то увидела, что три иностранца совершают неэтичные действия перед могилами погибших. Они не отреагировали на мои замечания".

Другая свидетельница Севиль Алиева, работающая уборщицей непосредственно на Аллее шехидов, подтвердила неэтичные действия подозреваемых. Она уточнила, что не вмешалась в ситуацию, поскольку не знала их языка, и удалилась с места инцидента.

Обвиняемые, комментируя показания свидетеля, заявили, что они не трогали могилы и цветы на могилах в Аллее шехидов.

По словам свидетеля Тамары Гейдаровой, трое иностранцев смеялись и разговаривали возле могил шехидов, однако она не стала вмешиваться, так как к этому времени так уже была полиция.

На следующем заседании суда, которое состоится 9 декабря, будут заслушаны показания остальных свидетелей.

Напомним, что инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошел в августе текущего года. Трое иностранных граждан, прибывшие в Азербайджан в качестве туристов, сняли на Аллее шехидов видеоролики оскорбительного характера и разместили их в социальных сетях.

По факту было возбуждено уголовное дело по статье 245 УК Азербайджана - "Оскорбительные действия над могилой". Сотрудники полиции оперативно установили личности нарушителей, задержали их и привлекли к следствию.

18 августа Сабаильский районный суд избрал иностранцам меру пресечения в виде ареста сроком на три месяца.