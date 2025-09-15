Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Происшествия
    • 15 сентября, 2025
    • 19:56
    В суде над гражданами Армении исследованы документы о преступлениях против азербайджанцев в 1988-92 годах

    В Бакинском военном суде состоялось очередное заседание по уголовным делам в отношении граждан Армении Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давита Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, в том числе в подготовке и ведении агрессивной войны, геноциде, нарушении законов и правил войны, а также в терроризме, финансировании терроризма, насильственном захвате власти, насильственном ее удержании и других многочисленных преступлениях.

    Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова), каждому из обвиняемых были предоставлены переводчики на язык, которым они владеют, а также адвокаты для их защиты.

    В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, потерпевшие, их правопреемники, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

    На судебном процессе были исследованы документы, связанные с показаниями подозреваемых и свидетелей по фактам массовых беспорядков, совершенных в 1988-1991 годах в поселке Керкиджахан города Ханкенди, и разрушения домов проживающих там азербайджанских жителей.

    Новость дополняется...

    Ermənistan vətəndaşlarının məhkəməsində azərbaycanlılara qarşı cinayətlərlə bağlı sənədlər tədqiq edilib

