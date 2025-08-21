О нас

В суде дали показания родные погибших в результате нападений ВС Армении

Происшествия
21 августа 2025 г. 20:53
В Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и правил войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, насильственное удержание власти и многочисленные другие преступления в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова). Каждому обвиняемому были предоставлены переводчики на язык, которым они владеют, а также адвокаты для защиты.

В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим судебную коллегию, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Законный представитель потерпевшего Азиза Гусейнова – его сестра Сонагюль Ширинова в своих показаниях сообщила, что ее брат погиб 16 июня 1994 года в Ходжавенде в результате провокации вооруженных сил Армении, а ее деверь Габиль Ширинов погиб 26 июня 1993 года в селе Хыдырлы Агдамского района.

Правопреемник потерпевшего Эльгина Аббаслы, его отец Агаяр Аббасов в своих показаниях сказал, что стал вынужденным переселенцем из Лачына в 1992 году в результате вооруженных нападений армянских вооруженных сил. Он отметил, что его сын погиб во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года, когда направлялся в Шушу для эвакуации раненых.

Версия на английском языке ФотоForcibly displaced persons, including those injured, and whose relatives killed due to Armenian armed forces’ attacks testify in court
Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanın hücumları nəticəsində doğmaları öldürülmüş şəxslər məhkəmədə ifadə veriblər

