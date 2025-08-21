В суде дали показания родные погибших в результате нападений ВС Армении

В Бакинском военном суде состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении граждан Республики Армения Араика Арутюняна, Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Давида Ишханяна, Давида Бабаяна, Левона Мнацаканяна и других, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечности, военных преступлений, включая подготовку и ведение агрессивной войны, геноцид, нарушение законов и правил войны, а также терроризм, финансирование терроризма, насильственный захват власти, насильственное удержание власти и многочисленные другие преступления в результате военной агрессии Армении против Азербайджана.

Как сообщает Report, на открытом судебном заседании под председательством судьи Зейнала Агаева, в составе судей Джамала Рамазанова и Анара Рзаева (запасной судья Гюнель Самедова). Каждому обвиняемому были предоставлены переводчики на язык, которым они владеют, а также адвокаты для защиты.

В заседании участвовали обвиняемые, их защитники, часть потерпевших, их правопреемники, а также прокуроры, поддерживающие государственное обвинение.

Судья Зейнал Агаев представил впервые участвующим в процессе потерпевшим судебную коллегию, прокуроров, поддерживающих государственное обвинение, переводчиков и других, а также разъяснил им их права и обязанности, предусмотренные законодательством.

Затем были заслушаны показания потерпевших.

Законный представитель потерпевшего Азиза Гусейнова – его сестра Сонагюль Ширинова в своих показаниях сообщила, что ее брат погиб 16 июня 1994 года в Ходжавенде в результате провокации вооруженных сил Армении, а ее деверь Габиль Ширинов погиб 26 июня 1993 года в селе Хыдырлы Агдамского района.

Правопреемник потерпевшего Эльгина Аббаслы, его отец Агаяр Аббасов в своих показаниях сказал, что стал вынужденным переселенцем из Лачына в 1992 году в результате вооруженных нападений армянских вооруженных сил. Он отметил, что его сын погиб во время 44-дневной Отечественной войны 2020 года, когда направлялся в Шушу для эвакуации раненых.