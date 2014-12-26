В столичном ресторане произошел пожар

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В бакинском ресторане "Хары Бюльбюль" произошел пожар.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям.

В информации отмечается, что пожар зарегистрирован в котельной расположенного в Низаминском районе ресторана "Хары Бюльбюль" общей площадью 900 кв. м. Пламя охватило 6 кв. м быстровоспламеняющихся конструкций котельной, электрическое табло, кабель и 200 кв. м крыши. Пожарникам удалось предотвратить распространение огня на остальную часть ресторана и расположенные поблизости постройки. Пламя удалось потушить в 17:35.