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    В столичном ресторане произошел пожар

    Пожарникам удалось потушить пламя

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ В бакинском ресторане "Хары Бюльбюль" произошел пожар.

    Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям.

    В информации отмечается, что пожар зарегистрирован в котельной расположенного в Низаминском районе ресторана "Хары Бюльбюль" общей площадью 900 кв. м. Пламя охватило 6 кв. м быстровоспламеняющихся конструкций котельной, электрическое табло, кабель и 200 кв. м крыши. Пожарникам удалось предотвратить распространение огня на остальную часть ресторана и расположенные поблизости постройки. Пламя удалось потушить в 17:35.

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