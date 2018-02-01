В состоянии здоровья экс-начальника отдела ликвидированного МНБ возникли проблемы

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Сегодня в Бакинском апелляционном суде было отложено судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной из приговора в отношении начальника 2-го отдела Управления предварительного следствия Главного следственного управления ликвидированного министерства национальной безопасности (МНБ) Вусала Алекперова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гадима Бабаева стало известно о неучастии на заседании обвиняемого Вусала Алекперова.

После оглашенного судьей заключения врача стало известно, что состояние здоровья В.Алекперова не позволяет ему участвовать на заседании.

Было отмечено, что у него поднялось давление и он проходит медицинское обследование.

Адвокаты Вусала Алекперова потребовали отложить заседание суда. Судьи приняли решение об отмене процесса.

Процесс продолжится 8 февраля.

Отметим, что В.Алекперов обвиняется по статьям 182.3.1, 182.3.2, 294.3, 311.3.1, 311.3.2, 311.3.3, 311.3.4, 341.2.1 и 341.2.3 УК.

Наложен арест на принадлежащий В.Алекперову и оформленный на имя его супруги Шахлы Алекперовой частный дом и земельный участок площадью 0,18 га в 3-м жилом массиве поселка Бадамдар Сабаильского района и квартиру по адресу: Ясамальский район, улица Шарифзаде, дом 164, кв. 42. Имущества, на которые наложен арест, оцениваются в 1 млн 277 тыс. манатов.

По приговору Бакинского военного суда В.Алекперова лишили свободы сроком на 12 лет. Суд также вынес специальное решение о лишении его звания полковника. Согласно приговору, имущество В.Алекперова должно быть конфисковано и передано потерпевшему предпринимателю Акифу Гурбанову.

Гражданский иск других потерпевших предпринимателей оставлен неудовлетворенным.

Недовольные приговором В.Алекперов и потерпевшие обратились с апелляционной жалобой в Бакинский апелляционный суд.