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    ​В Сомали убиты граждане Турции и Азербайджана

    Неизвестные атаковали школьный автобус

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ В результате нападения на автомобиль в Могадишо погибли граждане Турции, Азербайджана и Сомали.

    Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом говорится в заявлении МИД Турции.

    "Мы гневно осуждаем этот террористический акт. Раненные граждане Турции находятся под контролем посольства Турции в Сомали. Выражаем свои соболезнования семьям и близким погибших", - говорится в заявлении.

    По сообщению Reuters, число погибших при обстреле турецких граждан в столице Сомали Могадишо возросло до шести человек.

    В вечерние часы 30 марта в столице Сомали Могадишо совершено нападение на автомобиль, в результате которого погибли граждане Турции, Азербайджана и Сомали. Несколько человек получили ранения.

    Полиция Могадишо распространила информацию об этом инциденте. Согласно информации полиции, неизвестные лица атаковали школьный автобус, в котором находились граждане Турции, Азербайджана и Сомали. В результате нападения погиб один гражданин Турции, один гражданин Азербайджана и один гражданин Сомали.

    Раненые помещены в различные больницы Могадишо. После нападения силы безопасности Африканского Единства усилили контроль и начали расследование. 

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