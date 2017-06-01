В следственном изоляторе Баку скончался карманник, задержанный пассажирами на прошлой неделе

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В следственном изоляторе Баку скончался мужчина, обвиняемый в совершении кражи.
Как передает Report, инцидент произошел в Бакинском следственном изоляторе в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района.
Страдающий туберкулезом Меликов Фахраддин Исабала оглу 1962 г.р. скончался в следственном изоляторе.
Тело отправлено в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.
По факту ведется расследование.
Отметим, что неделю назад, 24 мая карманник Ф.Меликов был задержан в Сабунчинском районе Баку.
Он был задержан в автобусе №107 при попытке вытащить деньги из кармана пассажира Султана Тагиева.
С.Тагиев избил карманника. Граждане передали Ф.Меликова сотрудникам полиции.
Ф.Меликов был ранее судим.
Nurlan RafiqoğluАвтор новости
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