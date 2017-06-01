В следственном изоляторе Баку скончался карманник, задержанный пассажирами на прошлой неделе

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В следственном изоляторе Баку скончался мужчина, обвиняемый в совершении кражи.

Как передает Report, инцидент произошел в Бакинском следственном изоляторе в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района.

Страдающий туберкулезом Меликов Фахраддин Исабала оглу 1962 г.р. скончался в следственном изоляторе.

Тело отправлено в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

По факту ведется расследование.

Отметим, что неделю назад, 24 мая карманник Ф.Меликов был задержан в Сабунчинском районе Баку.

Он был задержан в автобусе №107 при попытке вытащить деньги из кармана пассажира Султана Тагиева.

С.Тагиев избил карманника. Граждане передали Ф.Меликова сотрудникам полиции.

Ф.Меликов был ранее судим.