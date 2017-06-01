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    В следственном изоляторе Баку скончался карманник, задержанный пассажирами на прошлой неделе

    По факту ведется расследование

    Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ В следственном изоляторе Баку скончался мужчина, обвиняемый в совершении кражи.

    Как передает Report, инцидент произошел в Бакинском следственном изоляторе в поселке Кюрдаханы Сабунчинского района.

    Страдающий туберкулезом Меликов Фахраддин Исабала оглу 1962 г.р. скончался в следственном изоляторе.

    Тело отправлено в Объединение судмедэкспертизы и патологической анатомии.

    По факту ведется расследование.

    Отметим, что неделю назад, 24 мая карманник Ф.Меликов был задержан в Сабунчинском районе Баку.

    Он был задержан в автобусе №107 при попытке вытащить деньги из кармана пассажира Султана Тагиева.

    С.Тагиев избил карманника. Граждане передали Ф.Меликова сотрудникам полиции.

    Ф.Меликов был ранее судим. 

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