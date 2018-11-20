В Сиязани столкнулись два автомобиля, погибли два человека

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Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Сиязанском районе столкнулись грузовик марки" Камаз" и автомобиль марки "Мерседес".
Как передает Report со ссылкой на МЧС, согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями, прибывшие на место происшествия соответствующие спасательные силы извлекли из легкового автомобиля тела водителя Алекберова Шамиля Акбер оглы (1984) и Мамедовой Лейлы.
Ранее в Гаджигабуле автомобиль врезался в грузовик.
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