В Сиязани столкнулись два автомобиля, погибли два человека

20 ноября, 2018 07:12

https://report.az/storage/news/538f32c613c986e5ca7eca62d328224c/830318f3-d48c-4581-ac6f-d4482b6210df_292.jpg Баку. 20 ноября. REPORT.AZ/ В Сиязанском районе столкнулись грузовик марки" Камаз" и автомобиль марки "Мерседес". Как передает Report со ссылкой на МЧС, согласно информации, поступившей в Центр управления кризисными ситуациями, прибывшие на место происшествия соответствующие спасательные силы извлекли из легкового автомобиля тела водителя Алекберова Шамиля Акбер оглы (1984) и Мамедовой Лейлы. Ранее в Гаджигабуле автомобиль врезался в грузовик.

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