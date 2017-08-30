В Сиязани произошло ДТП со смертельным исходом

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Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В Сиязаньском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован 29 августа на территории поселка Зарат.

Так, житель Сабирабадского района Рафиг Худавердиев потерял управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-21043" и врезался в стоящий на обочине автомобиль марки "ВАЗ-21214". В результате Р. Худавердиев скончался на месте происшествия.

По факту Главным следственным управлением ведется расследование.