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    В Сиязани произошло ДТП со смертельным исходом

    По факту ведется расследование© Report

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ В Сиязаньском районе произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

    Как сообщает Report, инцидент зарегистрирован 29 августа на территории поселка Зарат.

    Так, житель Сабирабадского района Рафиг Худавердиев потерял управление за рулем автомобиля марки "ВАЗ-21043" и врезался в стоящий на обочине автомобиль марки "ВАЗ-21214". В результате Р. Худавердиев скончался на месте происшествия.

    По факту Главным следственным управлением ведется расследование.

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