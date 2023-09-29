В Сиязане произошло серьезное ДТП, погиб один, пострадали два человека

В Сиязанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека.
Как сообщает северное бюро
В результате столкновения фуры и автомобиля Ford Transit житель Агсуинского района Джавид Ахдихан оглу Эльшанов, 1990 года рождения, погиб на месте происшествия, Мухаббат Аликиши оглу Керимов, 1990 года рождения, и Гусейн Искандеров, 2006 года рождения, получили травмы различной степени тяжести.
Пострадавшие госпитализированы, по факту ведется расследование.