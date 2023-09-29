В Сиязане произошло серьезное ДТП, погиб один, пострадали два человека

В Сиязане произошло серьезное ДТП, погиб один, пострадали два человека

На 105-м км автодороги Баку-Губа-граница с Россией, на участке магистрали, проходящем по территории Сиязанского района, столкнулись грузовые автомобили марки TIR и Ford Transit.

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В Сиязанском районе произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб один, пострадали два человека. Как сообщает северное бюро Report , инцидент произошел на 105-м км автодороги Баку-Губа-граница с Россией. В результате столкновения фуры и автомобиля Ford Transit житель Агсуинского района Джавид Ахдихан оглу Эльшанов, 1990 года рождения, погиб на месте происшествия, Мухаббат Аликиши оглу Керимов, 1990 года рождения, и Гусейн Искандеров, 2006 года рождения, получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие госпитализированы, по факту ведется расследование. Подпишитесь на наш Telegram канал