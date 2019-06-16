В Симферополе азербайджанец убил своего соотечественника - ВИДЕО

В украинском городе Симферополь Крымской автономной республики произошел кровавый инцидент между азербайджанцами.

Согласно информации данной президентом фонда "Азербайджан" Кировской области Эльнуром Гусейновом российскому бюро "Report", человек по имени Ильгар, житель Кельбаджарского района Азербайджана, скончался на месте, а житель Агсуского района человек по имени Хамза был доставлен в больницу.

Несмотря что после инцидента правоохранительные органы сначала задержали 68 человек, 53 из них были освобождены и 15 взяты в надзор. Уголовное дело продолжается.

Сообщается, что инцидент произошел из за денег.