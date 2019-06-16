 Наверх

В Симферополе азербайджанец убил своего соотечественника - ВИДЕО

​В Симферополе азербайджанец убил своего соотечественника

В украинском городе Симферополь Крымской автономной республики произошел кровавый инцидент между азербайджанцами.

Согласно информации данной президентом фонда "Азербайджан" Кировской области Эльнуром Гусейновом российскому бюро "Report", человек по имени Ильгар, житель Кельбаджарского района Азербайджана, скончался на месте, а житель Агсуского района человек по имени Хамза был доставлен в больницу.

Несмотря что после инцидента правоохранительные органы сначала задержали 68 человек, 53 из них были освобождены и 15 взяты в надзор. Уголовное дело продолжается.

Сообщается, что инцидент произошел из за денег. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Читайте также


Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi