В Шуше перевернулся "КамАЗ" миротворцев, загорелись принадлежащие армянам машины

На участке автодороги Шуша-Лачын вблизи села Туршсу Шушинского района загорелся КамАЗ российский миротворцев.
Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, на место немедленно прибыли силы Шушинского районного отряда пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.
8-тонный бензовоз КамАЗ, принадлежащий российскому миротворческому контингенту, перевернулся на обочине дороги, в результате чего возник пожар. В ходе инцидента принадлежащие армянским гражданам автомобили "Хаммер" и "Мерседес", припаркованные на обочине дороги, также загорелись.
Пожарные потушили огонь, не дав ему распространиться на прилегающие территории.