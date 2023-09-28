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В Шуше перевернулся "КамАЗ" миротворцев, загорелись принадлежащие армянам машины

В Шуше перевернулся "КамАЗ" миротворцев, загорелись принадлежащие армянам машины На участке автодороги Шуша-Лачын вблизи села Туршсу Шушинского района возгорелся КамАЗ.
Происшествия
28 сентября 2023 г. 11:21
В Шуше перевернулся КамАЗ миротворцев, загорелись принадлежащие армянам машины

На участке автодороги Шуша-Лачын вблизи села Туршсу Шушинского района загорелся КамАЗ российский миротворцев.

Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, на место немедленно прибыли силы Шушинского районного отряда пожарной охраны Государственной противопожарной службы МЧС.

8-тонный бензовоз КамАЗ, принадлежащий российскому миротворческому контингенту, перевернулся на обочине дороги, в результате чего возник пожар. В ходе инцидента принадлежащие армянским гражданам автомобили "Хаммер" и "Мерседес", припаркованные на обочине дороги, также загорелись.

Пожарные потушили огонь, не дав ему распространиться на прилегающие территории.

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Версия на английском языке Peacekeepers' truck overturns, ignites in Shusha, spreading fire to vehicles belonging to Armenians
Версия на азербайджанском языке Şuşada sülhməramlıların "KamAZ"ı aşıb, ermənilərə məxsus avtomobillərdə yanğın olub

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