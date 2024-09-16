В Шуше 64 человека привлечены к ответственности за загрязнение окружающей среды

Сотрудники полиции за последние два месяца привлекли к административной ответственности 64 человек за загрязнение окружающей среды в Шуше.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции продолжают принимать меры по охране окружающей среды.
"Совместно с уполномоченными службами в Шуше проведены мероприятия по очистке территорий от бытовых отходов. С лицами, уполномоченными обеспечивать порядок на данных участках, проведены профилактические беседы", - добавили в МВД.