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В Шуше 64 человека привлечены к ответственности за загрязнение окружающей среды

В Шуше 64 человека привлечены к ответственности за загрязнение окружающей среды Сотрудники полиции за последние два месяца привлекли к административной ответственности 64 человек за загрязнение окружающей среды в Шуше.
Происшествия
16 сентября 2024 г. 10:22
В Шуше 64 человека привлечены к ответственности за загрязнение окружающей среды

Сотрудники полиции за последние два месяца привлекли к административной ответственности 64 человек за загрязнение окружающей среды в Шуше.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве подчеркнули, что сотрудники полиции продолжают принимать меры по охране окружающей среды.

"Совместно с уполномоченными службами в Шуше проведены мероприятия по очистке территорий от бытовых отходов. С лицами, уполномоченными обеспечивать порядок на данных участках, проведены профилактические беседы", - добавили в МВД.

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Версия на азербайджанском языке Şuşada ətrafı zibilləyən 64 nəfər cərimələnib

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