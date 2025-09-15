Совместная операция СГБ и МВД: в Шуше найден крупный тайник с оружием
Происшествия
- 15 сентября, 2025
- 18:08
На территории села Кичик Галадереси Шушинского района обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами.
Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Службы госбезопасности, МВД и ANAMA.
Согласно информации, СГБ и МВД проводят специальную операцию, направленную на выявление незаконных схронов огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в регионе. Один из таких тайников, содержащий значительный арсенал вооружений, был обнаружен в селе Кичик Галадереси.
В заявлении также отмечается, что СГБ продолжает оперативно-розыскные мероприятия в этом направлении.
