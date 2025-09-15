Ильхам Алиев Великое возвращение День знаний Формула 1
    Совместная операция СГБ и МВД: в Шуше найден крупный тайник с оружием

    Происшествия
    • 15 сентября, 2025
    • 18:08
    На территории села Кичик Галадереси Шушинского района обнаружен крупный тайник с оружием и боеприпасами.

    Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Службы госбезопасности, МВД и ANAMA.

    Согласно информации, СГБ и МВД проводят специальную операцию, направленную на выявление незаконных схронов огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в регионе. Один из таких тайников, содержащий значительный арсенал вооружений, был обнаружен в селе Кичик Галадереси.

    В заявлении также отмечается, что СГБ продолжает оперативно-розыскные мероприятия в этом направлении.

    Шуша СГБ МВД оружие тайник
    Видео
    Şuşada külli miqdarda silah-sursat aşkarlanıb - BİRGƏ MƏLUMAT

    Лента новостей