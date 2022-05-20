В Шуше обнаружено большое количество оружия и боеприпасов

В Шуше обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

В Шуше обнаружено большое количество оружия и боеприпасов.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел Азербайджана (МВД).

Оружие и боеприпасы были обнаружены в ходе мероприятий, проведенных на территории города сотрудниками Шушинского районного отдела полиции, Службы госбезопасности и Агентства по разминированию.

Обнаруженные 1 зенитно-артиллерийская установка, 1 автомат, 1 гранатомет, 1 "Фагот", 12 различных ручных гранат, 99 различных снарядов, 1 220 патронов различного калибра и другие боеприпасы были изъяты и переданы по назначению.