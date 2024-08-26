В Шуше и Ханкенди за загрязнение окружающей среды 46 человек привлечены к ответственности

В августе в Шуше и Ханкенди 46 человек привлечены к ответственности за загрязнение окружающей среды бытовыми отходами и окурками.

В августе в Шуше и Ханкенди 46 человек привлечены к ответственности за загрязнение окружающей среды бытовыми отходами и окурками.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

В ведомстве сообщили, что проживающим, работающим на этих территориях гражданам, а также посетителям разъясняются правила безопасности, санитарно-гигиенические требования, раздаются информационные буклеты.

"Административные меры в отношении нарушителей продолжаются. Вновь призываем граждан строго соблюдать санитарно-гигиенические требования и напоминаем, что выбрасывать мусор вне специальных урн запрещено законом", - говорится в сообщении.