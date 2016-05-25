В одной из школ Баку совершено ограбление

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ В одной из бакинских школ совершено ограбление.

Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт министерства внутренних дел, в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками 10-го отделения полиции Гарадагского районного управления полиции, по подозрению в совершении кражи был задержан житель Абшеронского района, ранее судимый Техран Мамедов, являющийся членом группы, которая 22 мая украла из средней школы №320 2 ноутбука, 1 видеопроектор, 1 телевизор и 1 монитор.

Было установлено, что 20 мая Т.Мамедов украл также предметы домашнего обихода из квартиры А.Магеррамли.