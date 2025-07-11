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В Ширване задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков

В Ширване задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского управления полиции, был задержан привлеченный к наркоторговле житель города Натиг Ханкишиев.
Происшествия
11 июля 2025 г. 10:25
В Ширване задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотиков

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Ширванского городского управления полиции, был задержан подозреваемый в наркоторговле житель города Натиг Ханкишиев.

Как сообщили Report в Ширванской региональной группе пресс-службы МВД, у задержанного обнаружено и изъято около 7 кг гашиша, метамфетамина и марихуаны, а также 400 таблеток, содержащих наркотические вещества.

Ханкишиев признался, что был привлечен к наркоторговле иностранцем, личность которого устанавливается.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке Şirvanda narkokuryerlikdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb

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