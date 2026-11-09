Азербайджан представлен широкой делегацией на COP31 в Анталье

В Турции начала работу 31-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

Как сообщает турецкое бюро Report, саммит проходит в Анталье на территории площадью 1,1 млн кв. метров.

Азербайджан представлен на COP31 широкой делегацией. При организации нынешнего международного форума активно применяется успешный опыт страны, полученный в ходе проведения COP29 в Баку.

Саммит проходит под председательством министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурата Курума. Планируется также проведение так называемого "COP действий", направленного на обеспечение практических шагов со стороны государств.

Особенностью климатического форума стала уникальная система двойного управления, впервые применяемая в истории ООН: Турция осуществляет общее председательство и организацию саммита, а Австралия выступает в роли "председателя переговоров". Эта дипломатическая модель была согласована сторонами на предыдущем саммите COP30 в Бразилии.

Ожидается, что масштабное мероприятие в Анталье привлечет около 100 тысяч иностранных делегатов, а общее число посетителей достигнет 1,5 миллиона человек.