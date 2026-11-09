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    Азербайджан представлен широкой делегацией на COP31 в Анталье

    Экология
    • 09 ноября, 2026
    • 12:17
    Азербайджан представлен широкой делегацией на COP31 в Анталье

    В Турции начала работу 31-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    Как сообщает турецкое бюро Report, саммит проходит в Анталье на территории площадью 1,1 млн кв. метров.

    Азербайджан представлен на COP31 широкой делегацией. При организации нынешнего международного форума активно применяется успешный опыт страны, полученный в ходе проведения COP29 в Баку.

    Саммит проходит под председательством министра окружающей среды, градостроительства и изменения климата Турции Мурата Курума. Планируется также проведение так называемого "COP действий", направленного на обеспечение практических шагов со стороны государств.

    Особенностью климатического форума стала уникальная система двойного управления, впервые применяемая в истории ООН: Турция осуществляет общее председательство и организацию саммита, а Австралия выступает в роли "председателя переговоров". Эта дипломатическая модель была согласована сторонами на предыдущем саммите COP30 в Бразилии.

    Ожидается, что масштабное мероприятие в Анталье привлечет около 100 тысяч иностранных делегатов, а общее число посетителей достигнет 1,5 миллиона человек.

    Азербайджан представлен широкой делегацией на COP31 в Анталье
    Азербайджан представлен широкой делегацией на COP31 в Анталье

    COP31 COP29 Организация Объединённых Наций (ООН) Анталья
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    Azərbaycan COP31-də geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur
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    COP31 kicks off in Antalya
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