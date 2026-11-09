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    Azərbaycan COP31-də geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur

    Ekologiya
    • 09 noyabr, 2026
    • 12:03
    Azərbaycan COP31-də geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur

    Bu gündən Türkiyədə BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyasına (COP31) start verilir.

    "Report"un Türkiyə bürosu xəbər verir ki, tədbir Antalya şəhərində 1,1 milyon kvadratmetr (110 hektar) ərazidə təşkil edilib.

    Azərbaycan COP31-də böyük nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur, eyni zamanda, ölkənin COP29-dakı təcrübəsi bu beynəlxalq tədbirdə geniş tətbiq edilir.

    Tədbir çərçivəsində dünya liderləri iqlim böhranına qarşı öhdəlikləri, siyasətləri və həllə dair təklifləri müzakirə edəcəklər.

    Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın qərarı ilə ölkənin ətraf mühit, şəhərsalma və iqlim dəyişmələri naziri Murat Kurumun sədrliyi ilə keçiriləcək COP31-də ölkələrin hərəkətə keçməsini təmin edəcək "İcra COP"un reallaşdırılması planlaşdırılıb.

    Tədbirdə 100 minə yaxın xarici qonağın, 1,5 milyon ziyarətçinin iştirakı gözlənilir.

    Qeyd edək ki, COP31-ə sədrliyi Türkiyə icra edir, Avstraliya isə rəsmi iqlim danışıqlarını idarə edən "Danışıqlar Prezidenti" (President of Negotiations) rolunu üzərinə götürüb. BMT iqlim sammitləri tarixində ilk dəfə tətbiq olunan bu ikili idarəetmə modeli COP30 zirvəsi (Braziliya) zamanı iki ölkə arasında əldə edilən diplomatik razılaşma nəticəsində formalaşıb.

    Azərbaycan COP31-də geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur
    Azərbaycan COP31-də geniş nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur

    Rəcəb Tayyib Ərdoğan COP31 Türkiyə Cümhuriyyəti Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC) COP30 COP29
    Foto
    Азербайджан представлен широкой делегацией на COP31 в Анталье
    Foto
    COP31 kicks off in Antalya
    44 filmi
    44 filmi

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