В Ширване задержан фальшивомонетчик с поддельными купюрами

Сотрудники полиции провели спецоперацию по задержанию Марахима Фараджова, который занимался оборотом фальшивых денег на территории города Ширван.
Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.
Во время задержания Фараджов попытался избежать ответственности, нанеся себе телесные повреждения. Сотрудники полиции пресекли попытку, он был задержан и передан следствию.
При обыске у задержанного были обнаружены и изъяты поддельные денежные купюры, а также психотропное вещество метамфетамин.
По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Фараджова избрана мера пресечения в виде ареста.