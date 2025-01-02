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В Ширване задержан фальшивомонетчик с поддельными купюрами

В Ширване задержан фальшивомонетчик с поддельными купюрами Сотрудники полиции провели спецоперацию по задержанию Марахима Фараджова, который занимался оборотом фальшивых денег на территории города Ширван.
Происшествия
2 января 2025 г. 13:33
В Ширване задержан фальшивомонетчик с поддельными купюрами

Сотрудники полиции провели спецоперацию по задержанию Марахима Фараджова, который занимался оборотом фальшивых денег на территории города Ширван.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Во время задержания Фараджов попытался избежать ответственности, нанеся себе телесные повреждения. Сотрудники полиции пресекли попытку, он был задержан и передан следствию.

При обыске у задержанного были обнаружены и изъяты поддельные денежные купюры, а также психотропное вещество метамфетамин.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Фараджова избрана мера пресечения в виде ареста.

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Версия на азербайджанском языке Şirvanda saxta pul dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxs saxlanılıb

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