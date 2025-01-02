В Ширване задержан фальшивомонетчик с поддельными купюрами

Сотрудники полиции провели спецоперацию по задержанию Марахима Фараджова, который занимался оборотом фальшивых денег на территории города Ширван.

Сотрудники полиции провели спецоперацию по задержанию Марахима Фараджова, который занимался оборотом фальшивых денег на территории города Ширван.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МВД.

Во время задержания Фараджов попытался избежать ответственности, нанеся себе телесные повреждения. Сотрудники полиции пресекли попытку, он был задержан и передан следствию.

При обыске у задержанного были обнаружены и изъяты поддельные денежные купюры, а также психотропное вещество метамфетамин.

По факту возбуждено уголовное дело. Решением суда в отношении Фараджова избрана мера пресечения в виде ареста.