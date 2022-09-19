В Ширване участник Отечественной войны попытался поджечь себя

Житель города Ширван Эльвин Абдиев был задержан сотрудниками отдела Государственной дорожной полиции отдела полиции города Ширван за вождение автомобиля без соответствующих документов, транспортное средство было помещено на временную стоянку, а в отношени

Житель города Ширван Эльвин Абдиев был задержан сотрудниками Государственной дорожной полиции отдела полиции города Ширван за вождение автомобиля без соответствующих документов, транспортное средство было помещено на временную стоянку, а в отношении водителя составлен протокол.

Как передает Report со ссылкой на МВД, после этого брат водителя, участник Отечественной войны Эльмир Абдиев прибыл в отдел полиции и выдвинул незаконные требования чтобы вернули автомобиль и отменили протокол. Сотрудники отдела провели с ним разъяснительную беседу и проинформировали о принятых мерах в соответствии с законодательством.

Но около 20 часов вечера Эльмир Абдиев попытался поджечь себя на территории города. Его попытка была пресечена сотрудниками полиции, которые несли службу в этом районе, и с помощью сотрудников отдела он был немедленно доставлен в городскую больницу. Здесь ему оказали необходимую помощь, и в настоящее время его лечение продолжается.

По факту ведется расследование.