В Ширване мужчина скончался от сердечного приступа во время танца на свадьбе

Ширван. 5 августа. REPORT.AZ/ В Ширване мужчина скончался от сердечного приступа.

Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в одном из домов торжеств.

Согласно информации, житель Сальяна, 1973-го года рождения, Зейналов Махир Ризван оглы почувствовал себя плохо во время танца на свадьбе.

М.Зейналов был госпитализирован в Ширванскую городскую больницу, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался от сердечной недостаточности.

По факту ведется расследование.