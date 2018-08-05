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    В Ширване мужчина скончался от сердечного приступа во время танца на свадьбе

    Ширван. 5 августа. REPORT.AZ/ В Ширване мужчина скончался от сердечного приступа.

    Как сообщает аранское бюро Report, инцидент произошел в одном из домов торжеств.

    Согласно информации, житель Сальяна, 1973-го года рождения, Зейналов Махир Ризван оглы почувствовал себя плохо во время танца на свадьбе.

    М.Зейналов был госпитализирован в Ширванскую городскую больницу, но, несмотря на все усилия врачей, он скончался от сердечной недостаточности.

    По факту ведется расследование.

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